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Происшествия

Взрыв на АЗС в Кульсары Атырауской области: стали известны новые подробности

новые подробности с места взрыва на АЗС, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 07:30 Фото: pixabay
Мощный взрыв на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района произошел вечером 30 мая во время перекачки газа из автоцистерны в стационарный резервуар. Об этом заявил и. о. начальника ДЧС Атырауской области Назарaли Селимов, передает корреспондент Zakon.kz.

По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали. Среди пострадавших – четверо детей. Все они были доставлены в районную больницу: четверо отпущены домой после оказания помощи, десять продолжают лечение.

"В результате инцидента загорелись шесть автомобилей, повреждены три одноэтажных и одно двухэтажное здание. Общая площадь взрыва составила около 400 кв. м", – сообщил Назарали Селимов.

В тушении пожара были задействованы 81 человек и 17 единиц спецтехники. Пожар удалось локализовать к 20:15, полная ликвидация произошла в 21:40.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района. При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали. Позже стало известно, что пострадали четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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