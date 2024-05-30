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Вандалы разгромили сквер памяти ветеранов в Акмолинской области

Памяти ветеранов в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:58 Фото: polisia.kz
28 мая в городе Макинск Акмолинской области кто-то разгромил гранитные плиты в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов. Сегодня полицейские нашли вандала, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по факту вандализма, передает пресс-служба МВД РК.

В ведомстве рассказали, что инцидент не оставил полицейских равнодушными и злоумышленников в усиленном режиме искал практически весь личный состав районного отдела полиции.

В течение двух дней сотрудники провели поквартирные и подомовые обходы, изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в районе совершения преступления, проверили лиц, склонных к совершению хулиганских действий. В результате принятых мер личность вандала была установлена. Им оказался 17-летний житель города Макинск. В настоящее время полицейские выясняют причины такого поступка и проводят следственно-оперативные мероприятия.

Ранее депутаты Мажилиса внесли нормы по ужесточению ответственности за вандализм.

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