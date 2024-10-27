Вандалов, разрисовавших памятник воинам Великой Отечественной войны, ищут в Акмолинской области

Памятник воинам Великой Отечественной войны осквернили в поселке Зеренда Акмолинской области. Вандалов уже ищет полиция региона, сообщает Zakon.kz.

Видео того, как сейчас выглядит монумент, опубликовали в социальных сетях. На граните появились надписи, памятная табличка испорчена, плитки разбиты.

Местные жители заявили, что от увиденного потеряли дар речи, они потребовали найти и наказать виновных.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по факту вандализма в Зерендинском районе уже начато досудебное расследование.

"Установлено, что вандалы осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны, расположенный в селе Зеренда. Раскрытие и расследование инцидента находится на личном контроле руководства департамента", – заявили правоохранители.

Зачастую акт вандализма или порча чужого имущества совершается без явной на это причины. Это может проявляться в различных формах: граффити, повреждение исторических и общественных мест. Zakon.kz решил выяснить, что движет вандалами и какая работа по пресечению такого явления проводится.