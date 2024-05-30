"Мои деньги, что хочу, то и делаю": казахстанка добровольно перевела мошенникам 750 тыс. тенге

В Карагандинской области полицейские и сотрудники банка пытались предотвратить передачу денег мошенникам жительницей региона, но не смогли. Пенсионерка поверила аферистам и перевела им 750 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что правоохранительные органы совместно с банками второго уровня активно работают с жителями в вопросе предотвращения интернет-мошенничества, уязвимыми остаются пенсионеры. Мошенники "бьют" по самому ценному – детям и внукам, рассказывая небылицы, устрашают небывалыми санкциями.

На подобную уловку неизвестных попалась 78-летняя жительница Карагандинской области. Она поверила звонившему и перевела 750 тыс. тенге неизвестному.

Киберполицейским позвонили сотрудники службы безопасности банка. Несмотря на уговоры полицейских и представителей банка, женщина до последнего держалась на "своей легенде" и все-таки перевела деньги. А когда она осознала масштаб произошедшего, написала заявление о привлечении к ответственности неизвестного, который обманным путем выманил у нее деньги.

Стражи порядка вновь напоминают казахстанцам, что сотрудники банков, полицейские и другие правоохранительные службы не звонят и не просят данные банковских карточек и SMS-коды.

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Мошенники не перестают придумывать новые способы для обмана населения. Не забывают они и использовать в своих схемах имена узнаваемых людей. К примеру, в одной из них фигурирует имя казахстанского инвестора Маргулана Сейсембаева.