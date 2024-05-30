Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции

Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам осужден руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., сообщает Zakon.kz.

Вместе с ним осуждены руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш, передает Антикоррупционная служба.

Они приговорены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.





Их признали виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Антикор задержал ректора Западно-Казахстанского медуниверситета Асета Калиева.