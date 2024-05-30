Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции

Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:15 Фото: Zakon.kz
Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам осужден руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., сообщает Zakon.kz.

Вместе с ним осуждены руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш, передает Антикоррупционная служба.

Они приговорены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.


Их признали виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Антикор задержал ректора Западно-Казахстанского медуниверситета Асета Калиева.

Читайте также

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы
Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы – один из пострадавших в тяжелом состоянии
ДТП, рейсовый автобус, смертельное, Алматинская область
Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы – Хоргос
Женщина напала на полицейского в Алматинской области
Полицейские показали поведение "жертвы произвола"
Константин Вноровский
Антикор Антикор Шымкент 2024 год Взятки Взятки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: