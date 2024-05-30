Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции
Фото: Zakon.kz
Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам осужден руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., сообщает Zakon.kz.
Вместе с ним осуждены руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш, передает Антикоррупционная служба.
Они приговорены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Их признали виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов.
Приговор в законную силу не вступил.
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