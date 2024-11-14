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Руководителя Департамента санэпидемконтроля осудили в Шымкенте

Руководителя Департамента санэпидемконтроля осудили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 18:07 Фото: Facebook/Абдиманап Тулебаев
Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам к лишению свободы сроком на шесть лет осужден руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Абдиманап Тулебаев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, другим фигурантам дела назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"Они признаны виновными в получении, посредничестве и даче взятки в сумме 600 тыс. тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Приговор в законную силу не вступил", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщили, что в Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество. 

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