Руководителя Департамента санэпидемконтроля осудили в Шымкенте

Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам к лишению свободы сроком на шесть лет осужден руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Абдиманап Тулебаев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, другим фигурантам дела назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"Они признаны виновными в получении, посредничестве и даче взятки в сумме 600 тыс. тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Приговор в законную силу не вступил", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщили, что в Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество.

