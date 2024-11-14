Руководителя Департамента санэпидемконтроля осудили в Шымкенте
Фото: Facebook/Абдиманап Тулебаев
Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам к лишению свободы сроком на шесть лет осужден руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Абдиманап Тулебаев, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, другим фигурантам дела назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
"Они признаны виновными в получении, посредничестве и даче взятки в сумме 600 тыс. тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Приговор в законную силу не вступил", – сказал Данияр Бигайдаров.
Ранее в Антикоррупционной службе сообщили, что в Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество.
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