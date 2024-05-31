Семей частично останется без света 31 мая
Фото: unsplash
31 мая на нескольких улицах Семея ожидается временное отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Telegram-канал ABAI NEWS со ссылкой на АО "ОЭСК". Ожидается, что временное отключение электроэнергии запланировано на следующих улицах:
В период с 09:00 до 13:00
- ул. Сатпаева
- ул. Загородняя
- ул. Аккульская
В период с 09:00 до 17:00
- ул. Квартал "А"/"Б"
- ул. Елтай
- ул. Усть-Каменогорская
Днями ранее в Семее разразился скандал на стройке нового моста через Иртыш. Там остановили все работы. Оказалось, вахтовикам третий месяц не платят зарплату.
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