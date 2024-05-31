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Семей частично останется без света 31 мая

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 06:55 Фото: unsplash
31 мая на нескольких улицах Семея ожидается временное отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал ABAI NEWS со ссылкой на АО "ОЭСК". Ожидается, что временное отключение электроэнергии запланировано на следующих улицах:

В период с 09:00 до 13:00

  • ул. Сатпаева
  • ул. Загородняя
  • ул. Аккульская

В период с 09:00 до 17:00

  • ул. Квартал "А"/"Б"
  • ул. Елтай
  • ул. Усть-Каменогорская

Днями ранее в Семее разразился скандал на стройке нового моста через Иртыш. Там остановили все работы. Оказалось, вахтовикам третий месяц не платят зарплату.

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Алия Абди
Семей 2024 год Ремонт Электроэнергия
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