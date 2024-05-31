Семей частично останется без света 31 мая

31 мая на нескольких улицах Семея ожидается временное отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал ABAI NEWS со ссылкой на АО "ОЭСК". Ожидается, что временное отключение электроэнергии запланировано на следующих улицах:

В период с 09:00 до 13:00

ул. Сатпаева

ул. Загородняя

ул. Аккульская

В период с 09:00 до 17:00

ул. Квартал "А"/"Б"

ул. Елтай

ул. Усть-Каменогорская

Днями ранее в Семее разразился скандал на стройке нового моста через Иртыш. Там остановили все работы. Оказалось, вахтовикам третий месяц не платят зарплату.