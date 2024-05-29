Вахтовикам на стройке моста через Иртыш в Семее третий месяц не платят зарплату

В Семее разразился скандал на стройке нового моста через Иртыш. Там остановили все работы. Оказалось, вахтовикам третий месяц не платят зарплату, сообщает Zakon.kz.

Рабочие пожаловались КТК на отсутствие пенсионных и других соцотчислений. Говорят: не ожидали, что приедут работать фактически за еду. Даже уехать обратно, утверждают, не могут, так как денег на билеты не осталось.



"Получается, март с нами не рассчитались. Апрель – не рассчитались. Май заканчивается – тоже зарплаты нет. Вот есть у нас ребята с юга, из Павлодара, из Алматы есть, из Астаны есть. Многие уже ушли, когда начался вот этот весь бардак, многие просто не поехали на вахту – на межвахтовый отдых ушли и перестали работать. Шымкент есть, Тараз, Кызылорда – почти со всего Казахстана. Это реально специалисты, которые в мостостроительстве по 20 с лишним лет". Электромонтер Сергей Воронин

Обещаниям руководства, поясняют возмущенные, верить уже устали, потому и решились предать ситуацию огласке. А в акимате уверяют, софинансирование стройки моста из области идет нормально. Подрядчик рассчитывается с субподрядчиком. Куда же в итоге делись деньги, непонятно. В июне ждут новых поступлений из республиканского бюджета. Общая стоимость проекта составляет 30 млрд. Работы выполнены на три с лишним миллиарда.

По планам чиновников, возведение переправы будет продолжено и завершится в срок уже в следующем году. А вопрос с оплатой рабочим намерены урегулировать в течение двух дней. Замакима сообщил, что на сегодняшний день задолженность перед ними составляет 67,5 млн тенге.

"Будет назначена официальная проверка по обращению сотрудников данной организации. Соответственно, по результатам проверки будут приняты меры к субподрядной организации, и, соответственно, все необходимые выплаты, они должны быть выплачены рабочим. Это однозначно. Из областного бюджета софинансирование 100% поступило, а из республиканского бюджета идет небольшая задержка. Но это в целом по республике такая ситуация на сегодняшний день. Поэтому в июне месяце средства должны поступить из республиканского бюджета, как я сказал". Замакима Абайской области Димитрий Гариков

Ранее сообщалось, что бухгалтера акимата в ЗКО осудили за то, что она сама себе установила размер зарплаты и таким образом присвоила 7 млн бюджетных денег.