В Семее 38 улиц останутся без света 12 июня

12 июня запланировано отключение электроэнергии на 38 улицах города Семей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал ABAY NEWS, в среду 12 июня по многим адресам не будет электроэнергии.

Например, в период с 09:00 до13:00 без электричества останутся жители улиц: Абая Кунанбая, Чайжунусова, Гёте, Крупская, 8 марта, Павлова, Гагарина, Кайрата Рыскулбекова, Мамай батыра и Елемесова (район церкви).

В период с 09:00 до17:00 такая же проблема коснется жителей улиц: Алихана Бокейхана, Семитавская, Рыкова, Коконская, Тогжигитова, Муратская, Маншук Маметовой, Янушкевича, Марсекова, Автодорожная, Геологическая, Новая (пос. Водный), Заливная, Заливной заезд, Лесозаготовительная, Предгорная, Лебаева, Кирпичный тупик, Кирпичный завод, Кирпичный переулок, Рихтика, Лениногорская, Карагандинская, Георгиевская, Айнабулакская, Семей, Достоевского и Нуршайыкова.

Днями ранее в Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП.