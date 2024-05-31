В Семее и Атырау спасатели тушили автопожары
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью в городах Семей и Атырау огнеборцы тушили автопожары, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на дороге областного значения "Семей – Чекоман" в результате ДТП произошел пожар в легковом автомобиле.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Силами МЧС огонь ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.
А в городе Атырау вблизи четырехэтажного многоквартирного жилого дома произошло загорание пяти гаражей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, пожар площадью 180 кв. м. полностью ликвидирован. Один из автомобилей удалось вывезти из гаража.
Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.
Накануне в караоке-баре Атырау произошел крупный пожар.
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