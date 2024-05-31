В Семее и Атырау спасатели тушили автопожары

Ночью в городах Семей и Атырау огнеборцы тушили автопожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на дороге областного значения "Семей – Чекоман" в результате ДТП произошел пожар в легковом автомобиле.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силами МЧС огонь ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.

А в городе Атырау вблизи четырехэтажного многоквартирного жилого дома произошло загорание пяти гаражей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, пожар площадью 180 кв. м. полностью ликвидирован. Один из автомобилей удалось вывезти из гаража.

Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.

Накануне в караоке-баре Атырау произошел крупный пожар.