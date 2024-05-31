Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Семее и Атырау спасатели тушили автопожары

Пожары, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 05:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью в городах Семей и Атырау огнеборцы тушили автопожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на дороге областного значения "Семей – Чекоман" в результате ДТП произошел пожар в легковом автомобиле.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 05:55

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силами МЧС огонь ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.

А в городе Атырау вблизи четырехэтажного многоквартирного жилого дома произошло загорание пяти гаражей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, пожар площадью 180 кв. м. полностью ликвидирован. Один из автомобилей удалось вывезти из гаража.

Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.

Накануне в караоке-баре Атырау произошел крупный пожар.

Читайте также

Крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау
Крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау
Складские помещения с медотходами горели в Алматинской области
Склад с медотходами горел в Алматинской области
пастух, Акмолинская оласть
Таинственно пропавшего пастуха в Акмолинской области нашли мертвым
Алия Абди
МЧС РК Атырау Семей 2024 год Пожары Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
&quot;Мои деньги, что хочу, то и делаю&quot;: казахстанка добровольно перевела деньги мошенникам
"Мои деньги, что хочу, то и делаю": казахстанка добровольно перевела мошенникам 750 тыс. тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: