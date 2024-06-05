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Законодательство РК

Автопожары в двух областях страны ликвидировали огнеборцы

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:39 Фото: pixabay
Ночью 5 июня огнеборцы ликвидировали два автопожара, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, удалось потушить возгорание легкового автомобиля в Бурабайском районе Акмолинской области. Пожар случился на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск.

Второе происшествие случилось в Павлодаре. Там тоже произошло возгорание легковой машины. Спасатели ликвидировали горение за 13 минут с момента поступления вызова.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:39

Фото: пресс-служба МЧС РК

В обоих случаях удалось избежать человеческих жертв. Причины возгораний уточняются.

Накануне 11 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Кызылорде.

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МЧС РК Акмолинская область Павлодар 2024 год Автодороги Пожары
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