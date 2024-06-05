Автопожары в двух областях страны ликвидировали огнеборцы
Фото: pixabay
Ночью 5 июня огнеборцы ликвидировали два автопожара, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, удалось потушить возгорание легкового автомобиля в Бурабайском районе Акмолинской области. Пожар случился на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск.
Второе происшествие случилось в Павлодаре. Там тоже произошло возгорание легковой машины. Спасатели ликвидировали горение за 13 минут с момента поступления вызова.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В обоих случаях удалось избежать человеческих жертв. Причины возгораний уточняются.
Накануне 11 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Кызылорде.
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