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Ректора университета задержали в Шымкенте

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 03:20 Фото: пресс-служба ЮКГУ им. М. Ауэзова
Задержали ректора Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание OTYRAR, его подозревают в получении взятки на сумму 28,5 млн тенге. На площадке Региональной службе коммуникаций города Шымкента информацию о задержании ректора подтвердили.

"В настоящее время проводится расследование. Иную информацию мы не имеем права разглашать", – отметил заместитель руководителя ДЭР по городу Шымкенту Санат Кульбаев.

Известно лишь, что дело связано с государственными закупками.


23 сентября назначили нового начальника полиции Шымкента.

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