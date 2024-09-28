Ректора университета задержали в Шымкенте

Фото: пресс-служба ЮКГУ им. М. Ауэзова

Задержали ректора Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание OTYRAR, его подозревают в получении взятки на сумму 28,5 млн тенге. На площадке Региональной службе коммуникаций города Шымкента информацию о задержании ректора подтвердили.

"В настоящее время проводится расследование. Иную информацию мы не имеем права разглашать", – отметил заместитель руководителя ДЭР по городу Шымкенту Санат Кульбаев.

Известно лишь, что дело связано с государственными закупками.





23 сентября назначили нового начальника полиции Шымкента.

