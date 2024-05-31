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Судоисполнители в Павлодаре занижали суммы задолженностей по алиментам на 500 млн тенге

судоисполнители в Павлодаре занижали суммы задолженностей по алиментам, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 19:41 Фото: Zakon.kz
Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Павлодарской области выявил частных судебных исполнителей (ЧСИ), которые искусственно занижали суммы задолженностей по алиментам более чем на 500 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время сумма задолженности по алиментам составляет более 4 млрд тенге.

Вместе с тем проведенной проверкой выявлено, что частные судебные исполнители не выставляли запреты на выезд из страны, на нотариальные действия, аресты на имущество при наличии задолженностей по алиментам на общую сумму более чем 352 млн тенге, что негативно сказывалось на правах несовершеннолетних.

"По вышеуказанным нарушениям пять ЧСИ привлечены к административной, 22 – к дисциплинарной ответственности, один ЧСИ лишен лицензии, также руководитель отдела Департамента юстиции области, ответственный за координацию деятельности ЧСИ, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности". Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры

Вопрос обеспечения достоверности государственной статистической отчетности является приоритетной задачей Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и находится на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, как не попасть на уловки лже-судоисполнителей.

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