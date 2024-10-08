Бездействие судоисполнителя привело к задолженности в 16 миллионов тенге

Специализированный межрайонный административный суд Жетысуской области рассмотрел дело о бездействии частных судебных исполнителей (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в материалах дела, суд признал это незаконным и вынес судебный приказ о взыскании с должника солидной суммы.

"В СМАС области Жетысуской области обратился гражданин К. с административным иском к ЧСИ исполнительного округа области Ш., А., Х., об оспаривании бездействий ЧСИ и принятии соответствующих мер. В административном иске приведены доводы о бездействиях по взысканию денег с должника и учредителя должника Р., по исполнительному производству, возбужденному на основании судебного приказа о взыскании с ТОО "Т" в пользу истца задолженности в сумме свыше 16 млн тенге". Пресс-служба Специализированного межрайонного административного суда Жетысуской области

Следуя пунктам 1, 2 ст. 32 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", судебный исполнитель обязан принимать меры по обеспечению исполнения исполнительных документов.

Согласно материалам дела, судоисполнитель пять лет не взыскивал деньги у должников, что привело к задолженности в 16 млн тенге.

Суд пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска.

"Бездействие судебных исполнителей было признано незаконным, обязав ЧСИ "Х" принять меры по принудительному исполнению. В части принятия мер по принудительному исполнению требований исполнительного документа учредителем должника отказано, при этом по данному вопросу судом выражалось предварительное правовое мнение", – говорится в материалах дела.

Решение вступило в законную силу.

Ранее cуд в Астане вернул иск об оспаривании решения о переводе "часов" без рассмотрения.