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В Алматинской области загорелся микроавтобус

В селе Бескайнар Алматинской области произошло загорание микроавтобуса, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 16:34 Фото: ДЧС Алматинской области
В селе Бескайнар Алматинской области произошло загорание микроавтобуса. Об этом сообщили Zakon.kz в ДЧС области.

Спасатели рассказали, что 8 июня в 10:15 на линию "101" пункта связи СПЧ-2 города Талгар поступило сообщение о загорании автомобиля в селе Бескайнар по ул. Центральная.

"По прибытии на место происшествия автомобиль марки Mercedes sprinter был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 14 кв. м. Пожар ликвидировали в 11:02". ДЧС Алматинской области

Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. 

С огнем боролись четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области. 

Также сегодня на трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами. Жителей Узбекистана спасали на автодороге республиканского значения Атырау – Актобе.

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