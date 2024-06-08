В Алматинской области загорелся микроавтобус
Фото: ДЧС Алматинской области
В селе Бескайнар Алматинской области произошло загорание микроавтобуса. Об этом сообщили Zakon.kz в ДЧС области.
Спасатели рассказали, что 8 июня в 10:15 на линию "101" пункта связи СПЧ-2 города Талгар поступило сообщение о загорании автомобиля в селе Бескайнар по ул. Центральная.
"По прибытии на место происшествия автомобиль марки Mercedes sprinter был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 14 кв. м. Пожар ликвидировали в 11:02". ДЧС Алматинской области
Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
С огнем боролись четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области.
Также сегодня на трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами. Жителей Узбекистана спасали на автодороге республиканского значения Атырау – Актобе.
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