В Алматинской области загорелся микроавтобус

В селе Бескайнар Алматинской области произошло загорание микроавтобуса. Об этом сообщили Zakon.kz в ДЧС области.

Спасатели рассказали, что 8 июня в 10:15 на линию "101" пункта связи СПЧ-2 города Талгар поступило сообщение о загорании автомобиля в селе Бескайнар по ул. Центральная.

"По прибытии на место происшествия автомобиль марки Mercedes sprinter был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 14 кв. м. Пожар ликвидировали в 11:02". ДЧС Алматинской области

Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.



С огнем боролись четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области.

Также сегодня на трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами. Жителей Узбекистана спасали на автодороге республиканского значения Атырау – Актобе.