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В Павлодаре загорелось СТО: пострадало три авто

пожар на СТО, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 15:11 Фото: скриншот видео
2 июня 2024 года в городе Павлодаре загорелась станция технического обслуживания автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, огонь потушили на площади 80 кв. м.


В результате пожара были повреждены три автомобиля. Огнеборцы вынесли один газовый баллон.

Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, резюмировали в ведомстве.

1 июня в Алматинской области загорелся пассажирский автобус.

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Павлодар Павлодарская область Пожар 2024 год
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