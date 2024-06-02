В Павлодаре загорелось СТО: пострадало три авто

2 июня 2024 года в городе Павлодаре загорелась станция технического обслуживания автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, огонь потушили на площади 80 кв. м.





В результате пожара были повреждены три автомобиля. Огнеборцы вынесли один газовый баллон.



Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, резюмировали в ведомстве.

1 июня в Алматинской области загорелся пассажирский автобус.