В Павлодаре загорелось СТО: пострадало три авто
Фото: скриншот видео
2 июня 2024 года в городе Павлодаре загорелась станция технического обслуживания автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, огонь потушили на площади 80 кв. м.
В результате пожара были повреждены три автомобиля. Огнеборцы вынесли один газовый баллон.
Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, резюмировали в ведомстве.
1 июня в Алматинской области загорелся пассажирский автобус.
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