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Убийство супруги Бишимбаева: директора ресторана арестовали на два месяца

Убийство супруги Бишимбаева: директор ресторана арестован на 2 месяца Фото: phxere
В Астане директора "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой, арестовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 ноября 2023 года заявили в пресс-службе столичной полиции.

"В рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастро-центра", санкционирована мера пресечения – арест на 2 месяца".Пресс-служба ДП Астаны

Отмечено, что директора подозревают в укрывательстве преступления (ст. 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

"Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается", – заключили в ведомстве.

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9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.

11 ноября полицейские предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

В этот же день в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

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