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Предупреждение за избиение жены: общественность возмутила история из Павлодара

В Павлодаре мужчина получил предупреждение за избиение жены, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:47 Фото: pexels
Общественникам стало известно о непростом положении женщины в Павлодаре: ее избил супруг и получил за это лишь "предупреждение", сообщает Zakon.kz.

Как указано в соцсетях, мужчина много лет избивает свою жену и ребенка. Якобы он имел полный доступ к ее телефону, поэтому женщина не могла "фиксировать" последствия прошлых избиений в качестве доказательств.

"26 мая он жестоко избил свою жену: удары кулаками по лицу и телу, удары телефоном по голове – все это привело к тому, что его жертва падала на пол. В результате этих действий жертва получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные ссадины и ушибы по телу", – сообщили правозащитники.

После этого мужчина отвез жену в больницу, вызвал своего друга полицейского. После прохождения обследования потерпевшая обратилась к этому полицейскому за помощью, но он отвез обоих домой, не приняв мер.

По заключению судмедэксперта поставлен диагноз: телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга; кровоподтеки и ссадины лица; кровоизлияние в слизистой щечной области; кровоподтеки на обеих руках и левой ноге; ссадины на руке образовались от воздействия каких-либо тупых твердых предметов.

Отмечается, что 28 мая 2024 года полиция выдала женщине защитное предписание. 30 мая 2024 года состоялся суд, и мужчина получил предупреждение.

Редакция обратилась за комментарием в полицию.

"Полицией по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенного в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушитель привлечен к ответственности. Материал рассмотрен в суде. Также в отношении супруга выставлено защитное предписание сроком на один месяц", – сообщили в полиции.

Там добавили, что пара сейчас разводится, поэтому вместе они не живут.

Между тем общественность возмутило то, какие были приняты меры к правонарушителю:

  • Я пришла к такому выводу, что начиная со школьной скамьи всех девочек надо обучать защищаться. Ввести в школах в обязательном порядке такие уроки.
  • В смысле получил предупреждение? Вам мало смертей от домашних тиранов?
  • За такое избиение просто предупреждение?
  • Это защитное предписание никогда никого не защищает. Бумажка. Когда этот бесполезный документ отменят?
  • Такого только посадить!
  • Требуем, чтобы им занялась серьезно полиция и он не ушел от наказания. Есть статья, есть закон. 

16 апреля мы писали о том, что в Алматы арестовали мужчину, который жестоко избил бывшую жену. 

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