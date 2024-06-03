Предупреждение за избиение жены: общественность возмутила история из Павлодара

Общественникам стало известно о непростом положении женщины в Павлодаре: ее избил супруг и получил за это лишь "предупреждение", сообщает Zakon.kz.

Как указано в соцсетях, мужчина много лет избивает свою жену и ребенка. Якобы он имел полный доступ к ее телефону, поэтому женщина не могла "фиксировать" последствия прошлых избиений в качестве доказательств.

"26 мая он жестоко избил свою жену: удары кулаками по лицу и телу, удары телефоном по голове – все это привело к тому, что его жертва падала на пол. В результате этих действий жертва получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные ссадины и ушибы по телу", – сообщили правозащитники.

После этого мужчина отвез жену в больницу, вызвал своего друга полицейского. После прохождения обследования потерпевшая обратилась к этому полицейскому за помощью, но он отвез обоих домой, не приняв мер.

По заключению судмедэксперта поставлен диагноз: телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга; кровоподтеки и ссадины лица; кровоизлияние в слизистой щечной области; кровоподтеки на обеих руках и левой ноге; ссадины на руке образовались от воздействия каких-либо тупых твердых предметов.

Отмечается, что 28 мая 2024 года полиция выдала женщине защитное предписание. 30 мая 2024 года состоялся суд, и мужчина получил предупреждение.

Редакция обратилась за комментарием в полицию.

"Полицией по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенного в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушитель привлечен к ответственности. Материал рассмотрен в суде. Также в отношении супруга выставлено защитное предписание сроком на один месяц", – сообщили в полиции.

Там добавили, что пара сейчас разводится, поэтому вместе они не живут.

Между тем общественность возмутило то, какие были приняты меры к правонарушителю:

Я пришла к такому выводу, что начиная со школьной скамьи всех девочек надо обучать защищаться. Ввести в школах в обязательном порядке такие уроки.

В смысле получил предупреждение? Вам мало смертей от домашних тиранов?

За такое избиение просто предупреждение?

Это защитное предписание никогда никого не защищает. Бумажка. Когда этот бесполезный документ отменят?

Такого только посадить!

Требуем, чтобы им занялась серьезно полиция и он не ушел от наказания. Есть статья, есть закон.

16 апреля мы писали о том, что в Алматы арестовали мужчину, который жестоко избил бывшую жену.

