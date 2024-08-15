За избиение бывшей жены павлодарца приговорили к общественным работам
Фото: pixabay
В конце июня житель Павлодара избил свою бывшую супругу. Женщина обратилась в полицию. 15 августа агрессора осудили, сообщает Zakon.kz.
В департаменте полиции порталу Pavlodarnews.kz рассказали о том, что экс-супруга приговорили к общественным работам.
"Мы сразу назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой подтвердили, что здоровью потерпевшей нанесли легкий вред. В отношении мужчины по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, возбудили уголовное дело. Дело рассмотрели в павлодарском суде. На днях мужчину приговорили к 40 часам общественных работ с постановкой на профилактический учет в службу пробации", – сообщил начальник местной полицейской службы Куаныш Мустафинов.
Как уточняется, с момента вступления в силу закона об ужесточении ответственности за совершение бытового насилия в Павлодарской области защитные предписания вынесли в отношении 3047 человек.
Ранее сообщалось, что мужчину на костылях толпой избили в Алматы.
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