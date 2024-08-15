За избиение бывшей жены павлодарца приговорили к общественным работам

В конце июня житель Павлодара избил свою бывшую супругу. Женщина обратилась в полицию. 15 августа агрессора осудили, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции порталу Pavlodarnews.kz рассказали о том, что экс-супруга приговорили к общественным работам.



"Мы сразу назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой подтвердили, что здоровью потерпевшей нанесли легкий вред. В отношении мужчины по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, возбудили уголовное дело. Дело рассмотрели в павлодарском суде. На днях мужчину приговорили к 40 часам общественных работ с постановкой на профилактический учет в службу пробации", – сообщил начальник местной полицейской службы Куаныш Мустафинов.

Как уточняется, с момента вступления в силу закона об ужесточении ответственности за совершение бытового насилия в Павлодарской области защитные предписания вынесли в отношении 3047 человек.

Ранее сообщалось, что мужчину на костылях толпой избили в Алматы.