Молодую модель нашли мертвой в Таиланде после загадочной ночной поездки

В Таиланде нашли мертвой 30-летнюю модель Суканью Тавичоккамтхон, тело которой обнаружили в реке, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, пишет Need To Know, тело женщины нашли 22 июля в реке Кхвэяй в провинции Канчанабури. Незадолго до этого она воспользовалась сервисом такси и попросила отвезти ее к мосту Сомдет Пхра Сангхараджа Яннасангвон. Водитель рассказал следователям, что пассажирка, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, выглядела так, будто кого-то или что-то искала.

Правоохранители сообщили, что на теле не обнаружили явных следов насилия. При этом в одежде погибшей нашли небольшой пакет с белым порошком, происхождение которого устанавливается. Личность женщины подтвердили с помощью ДНК-экспертизы после обращения ее сестры. Следователи продолжают изучать записи камер видеонаблюдения, а также разыскивают пропавшие сумку и мобильный телефон модели.

Семья погибшей сомневается в версии о возможном самоубийстве, отмечая, что женщина была заботливой матерью. Окончательные причины смерти будут установлены после завершения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Ранее сообщалось, что пожилую писательницу криминальных романов обвинили в убийстве в США.