Мужчину унесло в Каспийское море на доске для серфинга

Несчастного 3 июня спасли при патрулировании побережья Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, мужчину унесло в море течением. Его благополучно доставили на берег.

"В медицинской помощи спасенный не нуждался", – отметили в ведомстве.

1 июня двое мужчин утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области. Погибшие купались в необорудованном для этого месте. МЧС обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать правила поведения на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных местах.