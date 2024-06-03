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Законодательство РК

Мужчину унесло в Каспийское море на доске для серфинга

Вода , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 19:53 Фото: МЧС РК
Несчастного 3 июня спасли при патрулировании побережья Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, мужчину унесло в море течением. Его благополучно доставили на берег.

"В медицинской помощи спасенный не нуждался", – отметили в ведомстве.

1 июня двое мужчин утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области. Погибшие купались в необорудованном для этого месте. МЧС обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать правила поведения на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных местах.

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