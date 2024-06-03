Мужчину унесло в Каспийское море на доске для серфинга
Фото: МЧС РК
Несчастного 3 июня спасли при патрулировании побережья Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, мужчину унесло в море течением. Его благополучно доставили на берег.
"В медицинской помощи спасенный не нуждался", – отметили в ведомстве.
1 июня двое мужчин утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области. Погибшие купались в необорудованном для этого месте. МЧС обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать правила поведения на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных местах.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript