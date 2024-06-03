Поддельные кондиционеры на 5 млн тенге изъяли в Алматы

Сотрудниками департамента юстиции Алматы 3 июня был изъят большой объем кондиционеров, которые пытались незаконно выставить на продажу под поддельным товарным знаком, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте юстиции, операция по пресечению незаконной торговли продолжалась 15 часов и была инициирована на основании жалобы владельца товарного знака.

В результате оперативных действий сотрудников изъято контрафактной продукции на сумму 5 млн 253 тыс. тенге.





"По данному факту составлен протокол по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Стоит отметить, что во время спецоперации сотрудники департамента юстиции столкнулись с сопротивлением со стороны проверяемого субъекта. В отношении трех лиц, оказавших сопротивление, был составлен протокол по статье 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях". Департамент юстиции Алматы

На данный момент материалы дела переданы в суд для выяснения обстоятельств и установления виновных.

Ранее территориальные органы юстиции сообщали, что контрафакты на 24 млн изъяли из казахстанского оборота за первые три месяца 2024 года.