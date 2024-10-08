Ребенок в Кызылорде застрял между металлическими конструкциями горки
Фото: t.me/qr_tjm
Сотрудники МЧС РК пришли на помощь пятилетней девочке в Кызылорде. Нога ребенка застряла во время игры на детской площадке, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в одном из жилых дворов Кызылорды 8 октября 2024 года.
"Нога пятилетнего ребенка застряла в конструкции металлической горки на детской площадке. ️Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлических средств в короткие сроки освободили ногу девочки", – отмечается в пресс-службе МЧС РК.
Ребенка удалось вызволить из металлического плена целым и невредимым.
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