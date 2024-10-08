Ребенок в Кызылорде застрял между металлическими конструкциями горки

Фото: t.me/qr_tjm

Сотрудники МЧС РК пришли на помощь пятилетней девочке в Кызылорде. Нога ребенка застряла во время игры на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

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