Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ребенок в Кызылорде застрял между металлическими конструкциями горки

спасатели помогли ребенку в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 19:06 Фото: t.me/qr_tjm
Сотрудники МЧС РК пришли на помощь пятилетней девочке в Кызылорде. Нога ребенка застряла во время игры на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из жилых дворов Кызылорды 8 октября 2024 года.

"Нога пятилетнего ребенка застряла в конструкции металлической горки на детской площадке. ️Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлических средств в короткие сроки освободили ногу девочки", – отмечается в пресс-службе МЧС РК.


Ребенка удалось вызволить из металлического плена целым и невредимым.

Неделю назад пожарные спасли из горящей квартиры в ВКО шестерых детей.

Читайте также

В шести районах Акмолинской области возникли природные пожары
Природные пожары вспыхнули в шести районах Акмолинской области
Перцовый баллончик распылили в частной школе Шымкента
Перцовый баллончик распылили в одной из школ Шымкента, в больницу обратились 10 детей
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре, почему задержаны не все участники
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: почему задержаны не все фигуранты
Оксана Житникова
МЧС РК Казахстан Кызылорда 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
&quot;Имейте совесть&quot;: Баян Алагузова обратилась к &quot;Ирине Кайратовне&quot;
"Имейте совесть": Баян Алагузова обратилась к "Ирине Кайратовне"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: