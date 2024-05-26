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Огнеборцы страны ликвидировали пожары в Алматы и трех областях

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:33 Фото: pixabay
В ночь на 27 мая огнеборцы страны благополучно ликвидировали пожары в Алматы, а также в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в городе Есик Алматинской области горели хозяйственная постройка и веранда жилого дома. Силами алматинских огнеборцев удалось избежать дальнейшее распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 70 кв. м.

Другой пожар в Алматинской области произошел в селе Коксай. Там горели также хозпостройка и кровля двухэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 90,5 кв. м.

А в Шортандинском районе Акмолинской области, благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать пожар в одной из основных средних школ на площади шесть кв. м.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:33

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также ночью в селе Коксай Алматинской области произошло загорание кровли двухэтажного жилого дома и хозпостройки на площади 90,5 кв.м. Пожар удалось благополучно ликвидировать.

В Алматы за 22 минуты ликвидирован пожар, произошедший в магазине, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома.

А в поселке Карабалык Костанайской области спасатели области предотвратили потенциальный взрыв. Там в процессе тушения летней кухни на площади 15 кв. м. частного подворья, огнеборцы вынесли газовый баллон объемом 27 л.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:33

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силами спасателей пожар был потушен за 20 минут. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов. По остальным происшествиям причины устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

25 мая в Кокшетау загорелась крупная автомойка самообслуживания на площади 850 кв. м.

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