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Частный судебный исполнитель в Шымкенте присвоил более полумиллиона тенге

Частный судебный исполнитель в Шымкенте присвоил более полумиллиона тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:04 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкента начала досудебное расследование в отношении частного судебного исполнителя по факту присвоения им 556 953 тенге, передает Zakon.kz.

Деньги были предназначены для выплаты задолженности. Решением Аль-Фарабийского районного суда Шымкента ответчик С. был обязан выплатить истцу Б. сумму в размере 1 млн 275 тыс. тенге, сообщили в прокуратуре города.


"Установленная сумма ежемесячно взыскивалась с заработной платы должника и направлялась на расчетный счет частного судебного исполнителя".

Он же, в свою очередь, тратил их для своих нужд.

Досудебное расследование, начатое по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации), 15.05.2024 прекращено в связи с примирением сторон.

Недобросовестный судебный исполнитель исключен из членов Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Ранее стало известно, что судебный исполнитель в Астане переводил чужие алименты на счет своего сына.

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