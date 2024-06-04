Частный судебный исполнитель в Шымкенте присвоил более полумиллиона тенге
Деньги были предназначены для выплаты задолженности. Решением Аль-Фарабийского районного суда Шымкента ответчик С. был обязан выплатить истцу Б. сумму в размере 1 млн 275 тыс. тенге, сообщили в прокуратуре города.
"Установленная сумма ежемесячно взыскивалась с заработной платы должника и направлялась на расчетный счет частного судебного исполнителя".
Он же, в свою очередь, тратил их для своих нужд.
Досудебное расследование, начатое по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации), 15.05.2024 прекращено в связи с примирением сторон.
Недобросовестный судебный исполнитель исключен из членов Республиканской палаты частных судебных исполнителей.
Ранее стало известно, что судебный исполнитель в Астане переводил чужие алименты на счет своего сына.