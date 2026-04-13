В Алматы судебный исполнитель снял арест со счета и получил штраф 8,6 млн тенге

Прокуратура Наурызбайского района Алматы выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным надзорного органа за 13 апреля 2026 года, судебный исполнитель незаконно снял арест с банковского счета должника.

В результате этих действий взыскателю был причинен материальный ущерб в размере 35,6 млн тенге.

В итоге приговором Наурызбайского районного суда частный судебный исполнитель признан виновным по статье 251 Уголовного кодекса РК (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем):

"Ему назначен штраф в размере 2000 МРП (8 650 000 тенге) с лишением права заниматься деятельностью судебного исполнителя".

1 МРП в 2026 году равен 4 325 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

