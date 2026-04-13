Общество

В Алматы судебный исполнитель снял арест со счета и получил штраф 8,6 млн тенге

Фото: Zakon.kz
Прокуратура Наурызбайского района Алматы выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным надзорного органа за 13 апреля 2026 года, судебный исполнитель незаконно снял арест с банковского счета должника.

В результате этих действий взыскателю был причинен материальный ущерб в размере 35,6 млн тенге.

В итоге приговором Наурызбайского районного суда частный судебный исполнитель признан виновным по статье 251 Уголовного кодекса РК (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем):

"Ему назначен штраф в размере 2000 МРП (8 650 000 тенге) с лишением права заниматься деятельностью судебного исполнителя".

1 МРП в 2026 году равен 4 325 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

9 апреля полиция предупреждала казахстанцев о том, какие штрафы не стоит оплачивать.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Свыше 1 млн тенге – судебный исполнитель в Астане переводил чужие алименты на счет своего сына
Частный судебный исполнитель в Шымкенте присвоил более полумиллиона тенге
Бывшего судебного исполнителя подозревают в присвоении взысканных 6 млн тенге
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
