"Газель" с сеном вспыхнула в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
4 июня в селе Айтей Карасайского района загорелась "Газель", груженая сеном, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнеборцы полностью потушили пожар.
"Причина устанавливается. Пострадавших нет. При возникновении ЧС звоните по номеру "101" или "112", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае.
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