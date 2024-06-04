"Газель" с сеном вспыхнула в Алматинской области

4 июня в селе Айтей Карасайского района загорелась "Газель", груженая сеном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнеборцы полностью потушили пожар.





"Причина устанавливается. Пострадавших нет. При возникновении ЧС звоните по номеру "101" или "112", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае.