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Законодательство РК

"Газель" с сеном вспыхнула в Алматинской области

сгорел автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 19:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 июня в селе Айтей Карасайского района загорелась "Газель", груженая сеном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнеборцы полностью потушили пожар.


"Причина устанавливается. Пострадавших нет. При возникновении ЧС звоните по номеру "101" или "112", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае.

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