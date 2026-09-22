Пожар разгорелся на свалке в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе, вблизи села Коксай, загорелся мусор на несанкционированной свалке, сообщает Zakon.kz.
Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению. Для координации работ на месте организован оперативный штаб.
"Спасателями обеспечена бесперебойная подача воды. Для усиления работ по тушению к месту происшествия направлена специальная техника. Основные силы сосредоточены на недопущении дальнейшего распространения огня", – говорится в сообщении.
В настоящее время работы по тушению продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера. Позже стало известно о пострадавших.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript