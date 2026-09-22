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Происшествия

Пожар разгорелся на свалке в Алматинской области

пожар на свалке в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 00:39 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе, вблизи села Коксай, загорелся мусор на несанкционированной свалке, сообщает Zakon.kz.

Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению. Для координации работ на месте организован оперативный штаб.

"Спасателями обеспечена бесперебойная подача воды. Для усиления работ по тушению к месту происшествия направлена специальная техника. Основные силы сосредоточены на недопущении дальнейшего распространения огня", – говорится в сообщении.

В настоящее время работы по тушению продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера. Позже стало известно о пострадавших.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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