Крупный лесной пожар почти сутки тушили в Жамбылской области

В Жамбылской области произошел крупный лесной пожар. Спасателям понадобились сутки для его ликвидации, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили, что пожар сухой травы и кустарников произошел на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" на площади 1800 га.

Его ликвидация зафиксирована 5 июня в 15:08.

"В тушении были задействованы 314 человек, 72 единицы техники и вертолет, из них 161 человек и 38 единиц техники лесного хозяйства, 6 человек и вертолет "Казавиалесохраны", 86 человек и 9 единиц техники ДЧС Жамбылской области, 61 человек и 25 единиц техники местных исполнительных органов". Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

По данным пресс-службы акимата Жамбылской области, пожар начался 4 июня около 16 часов.

Позднее масштабы пожара показали с вертолета.