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За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев

За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:29 Фото: polisia.kz
В Алматы сотрудники правоохранительных органов задержали 27 граждан Узбекистана. В городском департаменте полиции 5 июня 2024 года раскрыли причины, сообщает Zakon.kz.

Их выявили полицейские в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".

Заместитель начальника Управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен напомнил, что цель ОПМ – выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции.

"В рамках отработки задержаны 27 граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство РК. Во время проверки у девяти иностранцев не оказалось документов, удостоверяющих личность. Их водворили в приемник-распределитель ДП. Проводится работа по достоверному установлению личности каждого правонарушителя", – уточнил Геннадий Мен.

4 июня 2024 года стало известно, что девять граждан Узбекистана незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Аксу. Их выявили и выдворили из Казахстана.

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