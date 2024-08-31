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Законодательство РК

Любителя порисовать на стенах жилых домов и объектов задержали в Алматы

Любителя порисовать на стенах жилых домов и объектов задержали в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:01 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы задержали наркотрафаретчика, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 21-летний юноша задержан полицейскими за нанесение граффити-рекламы о продаже наркотиков.

"В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" на территории рощи Баума задержан местный житель, занимавшийся рисованием надписей на стенах жилых домов и объектов. Установлено, что данная надпись является адресом одной из платформ по продаже запрещенных веществ", – рассказал начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Он уточнил, что при обыске по месту жительства были обнаружены несколько видов трафаретов, краски и прочая атрибутика для нанесения граффити.

"В действиях задержанного усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 299-1 УК РК. По данному факту проводится досудебное расследование".Еркин Амантаев

В ДП Алматы отметили, что пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы сроком до трех лет.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

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28 августа 2024 года стало известно, что полицейский из Костаная угодил за решетку на 15 лет за распространение "синтетики".

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