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Паводки в Атырау: пик пройден, но Жайык еще выходит из берегов

Паводки в Атырау, пик, переливы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 12:43 Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Пик поднятия уровня воды в Атырау пройден. Об этом 4 июня 2024 года заявили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области снижается уровень воды в реке Жайык в Индерском и Махамбетском районах, а также в городе Атырау.

"Максимального пика паводка мы уже достигли, уровень воды в реке идет на спад. Это мы наблюдаем в Индерском и Махамбетском районах, а также в городе Атырау. Вместе с этим, разлив реки Жайык на большой площади представляет угрозу крестьянским хозяйствам. Все звонки, поступающие по вопросам аварийно-спасательных работ от владельцев крестьянских хозяйств на номера "горячей линии", оперативно обрабатываются", – рассказал заместитель руководителя ДЧС региона Руслан Шариев.

Сейчас идет эвакуация домашних животных, оставшихся в местах разлива Жайыка, с применением высокопроходимой техники и плавательных средств.

"Сейчас мы наблюдаем переливы реки Жайык на дорогах регионального и республиканского значения. После спада уровня воды будут проводиться восстановительные работы. После того, как все работы по восстановлению инфраструктурных объектов будут закончены, можно будет сказать, что мы произвели безопасное прохождение воды", – заключил Руслан Шариев.

В Индерском районе уровень воды превышает критическую отметку на 50 см, в Махамбетском районе – на 1 метр, в городе Атырау – на 27 см, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

1 июня 2024 года сообщалось, что уровень воды в реке Жайык впервые пошел на спад.

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