Мешки для дамб воровали в Атырау
Фото: primeminister.kz
В Атырау поймали подозреваемых к краже мешков с песком с прибрежных дамб, сообщает Zakon.kz.
Об этом 19 апреля сообщил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"18 апреля около 21:00 на берегу Урала в городе Атырау были выявлены и задержаны похитители мешкотар с песком с подготовленных противопаводковых дамб", – сказано в распространенном сообщении.
Задержали четверых мужчин (42, 32, 37, 38 лет) и 34-летнюю женщину. Они грузили мешки с песком в машину, чтобы потом применить их для ограждения своего дома.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения.
Несколько дней назад в Актобе сняли на видео разрушение временной дамбы из мешкотар. Выяснилось, что из-за нее вода пошла к другим домам.
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