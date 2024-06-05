Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

При ремонте теплосетей в Павлодаре обнаружили противотанковую мину

При ремонте теплосетей в Павлодаре обнаружили противотанковую мину, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:33 Фото: saper.isnet.ru
При земляных работах на теплотрассе рядом с улицей Р.Люксембург рабочие обнаружили мину, передает Zakon.kz.

На место выехали пять сотрудников службы пожаротушения, а также сотрудники ОСО, ЦМК и служба 102, сообщили в ДЧС города Павлодара корреспонденту Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что всю работу провели саперы. Они же и дали отбой спустя некоторое время. Оказалось, что это учебная противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя.

В соцсетях пишут, что раньше неподалеку находилась военная кафедра института, а еще ранее – авиационное училище.

Ранее в Акмолинской области обнаружили украденное 40 лет назад антикварное оружие.

Читайте также

Администрацию кафе в Алматы оштрафовали за мойку мусорного бака в реке
Администрацию кафе в Алматы оштрафовали за мойку мусорного бака в реке
В Атырау размыло дамбу
Защитную дамбу размыло около Атырау
За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев
За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев
Константин Вноровский
МЧС РК Павлодар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: