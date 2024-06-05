При ремонте теплосетей в Павлодаре обнаружили противотанковую мину

При земляных работах на теплотрассе рядом с улицей Р.Люксембург рабочие обнаружили мину, передает Zakon.kz.

На место выехали пять сотрудников службы пожаротушения, а также сотрудники ОСО, ЦМК и служба 102, сообщили в ДЧС города Павлодара корреспонденту Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что всю работу провели саперы. Они же и дали отбой спустя некоторое время. Оказалось, что это учебная противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя.

В соцсетях пишут, что раньше неподалеку находилась военная кафедра института, а еще ранее – авиационное училище.

Ранее в Акмолинской области обнаружили украденное 40 лет назад антикварное оружие.