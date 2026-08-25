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Общество

Названы регионы с рисками срыва завершения ремонтов теплосетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 25 августа 2026 года на заседании правительства поручил ускорить работы по ремонту теплосетей в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2026 году на ремонт и модернизацию энергообъектов предусмотрено 851 млрд тенге, что на 60% больше, чем в прошлом году.

"В том числе в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" в текущем году профинансировано почти 384 млрд тенге. А это на 15% больше, чем в рамках ремонтной кампании 2025 года. При таком объеме финансирования недопустимы переносы сроков ремонтов, низкие темпы работ и неосвоение выделенных средств. До начала отопительного сезона остается порядка месяца. В северных регионах период для завершения подготовительных работ более ограничен. Поэтому надо ускорить все работы для своевременного завершения ремонтной кампании", – поручил премьер.

Он также обратил внимание на то, что в ряде регионов имеются риски срыва сроков завершения ремонтов.

"К примеру, в городах Кокшетау, Темиртау, в Жезказгане. Недостаточными темпами ведется ремонт тепловых сетей в Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Обращаю внимание на работу региональных штабов, ответственных за подготовку объектов энергетики к зиме", – заключил Бектенов.

Ранее премьер поручил повысить отдачу от каждого потраченного тенге.

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Азамат Сыздыкбаев
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