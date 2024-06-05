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Два жителя Аксу загремели в тюрьму на восемь лет за шантаж

Два жителя Аксу загремели на восемь лет в тюрьму за шантаж , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 19:12 Фото: Zakon.kz
5 июня 2024 года СМУС Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин по факту вымогательства в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Суд установил: 

  • С мая 2021 года до 13 июля 2023 года Б. и К. в городе Аксу вымогали у гражданки Г. 23,9 млн тенге под угрозами распространения позорящих ее сведений.
  • Вина Б. и К. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
  • Б. вину признал частично, а К. – не признал.

Решение суда:

  • Суд с учетом того, что Б. ранее не судим и положительно характеризуются, частично признал вину, а К. ранее не судим и имеет молодой возраст, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет каждому.
  • В доход государства конфискованы используемые при совершении преступления мобильные телефоны.
  • Иск удовлетворен в полном объеме на общую сумму свыше 27 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом вымогательстве. В Астане приговорен к 10 годам лишения свободы мошенник, требовавший свыше 180 млн долларов США у представителя иностранной компании.

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