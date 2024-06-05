Два жителя Аксу загремели в тюрьму на восемь лет за шантаж
Фото: Zakon.kz
5 июня 2024 года СМУС Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин по факту вымогательства в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
Суд установил:
- С мая 2021 года до 13 июля 2023 года Б. и К. в городе Аксу вымогали у гражданки Г. 23,9 млн тенге под угрозами распространения позорящих ее сведений.
- Вина Б. и К. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
- Б. вину признал частично, а К. – не признал.
Решение суда:
- Суд с учетом того, что Б. ранее не судим и положительно характеризуются, частично признал вину, а К. ранее не судим и имеет молодой возраст, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет каждому.
- В доход государства конфискованы используемые при совершении преступления мобильные телефоны.
- Иск удовлетворен в полном объеме на общую сумму свыше 27 млн тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось о другом вымогательстве. В Астане приговорен к 10 годам лишения свободы мошенник, требовавший свыше 180 млн долларов США у представителя иностранной компании.
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