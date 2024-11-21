Квартира за молчание: в Жетысуской области суд вынес решение по делу о вымогательстве

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области рассмотрел дело о вымогательстве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда, в конце мая 2024 года подсудимый встретился с руководителем ТОО, где он ранее работал. При встречи, мужчина стал угрожать своему бывшему начальнику распространением якобы имеющихся у него компрометирующих материалов о предприятии. За свое молчание вымогатель потребовал передачу в его собственность квартиры стоимостью свыше 16 млн тенге.

"5 июня 2024 года, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, в помещении нотариальной конторы частного нотариуса, мужчина был задержан сотрудниками полиции. За совершенное подсудимым уголовное правонарушение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет с конфискацией имущества. Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд присяжных с учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств – наличие малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районном суде Алматы огласили приговор в отношении руководителя городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиева А. и главного специалиста Алибекова Б.

