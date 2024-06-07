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Сбежавшего заключенного нашли в Карагандинской области

Сбежавшего заключенного нашли в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:47 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области задержали разыскиваемого несколько дней осужденного, который не вернулся после работы в колонию-поселение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС Карагандинской области.

По данным ведомства, местонахождение осужденного установили сотрудники колонии.

"Сотрудники учреждения установили его местонахождение. Осужденный возвращен в учреждение. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством. В соответствии с Уголовным кодексом за уклонение от отбывания наказания предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что сотрудники режимного объекта, не уследившие за заключенным, будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области на протяжении нескольких дней ищут осужденного, который не вернулся после работы в колонию-поселение поселка Долинка.

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