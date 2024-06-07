Представлялась сотрудницей КНБ и вымогала взятки – в Туркестанской области задержали мошенницу

Фото: Zakon.kz

В Туркестанской области задержана женщина, представлявшаяся сотрудницей КНБ РК и подстрекавшая к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ, передает Zakon.kz.

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