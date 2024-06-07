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Законодательство РК

Представлялась сотрудницей КНБ и вымогала взятки – в Туркестанской области задержали мошенницу

Представлялась сотрудницей КНБ и вымогала взятки, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:30 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области задержана женщина, представлявшаяся сотрудницей КНБ РК и подстрекавшая к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ, передает Zakon.kz.

Задержали ее при получении 6 млн тенге. В задержании участвовали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, прокуратуры региона и настоящие работники ДКНБ.

По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Астане осудили юрисконсульта банка за срыв специальной операции КНБ.

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