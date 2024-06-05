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Законодательство РК

Спецоперацию КНБ РК сорвал сотрудник банка

Сотрудник банка сорвал спецоперацию КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:45 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили юрисконсульта банка за срыв специальной операции, сообщает Zakon.kz.

Дело по факту воспрепятствования производству досудебного расследования рассмотрел Межрайонный суд по уголовным делам.

Судом установлено, что подсудимый, исполняя свои служебные обязанности по запросу, поступившему в рамках досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого. Он сообщил ему об этом.

"Вследствие действий сотрудника банка допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу", – сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

В суде сотрудник банка вину не признал.

"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов. Приговором суда Б. признан виновным и осужден к одному году ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности в сфере банковской деятельности на срок один год", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В апреле 2023 года КНБ РК сообщал о проведении крупной спецоперации по городам Казахстана, в том числе в Астане, во время которой пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

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