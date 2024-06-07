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Казахстанские полицейские задержали в России подозреваемого в разбое

Казахстанские полицейские задержали в России подозреваемого в разбое, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 11:00 Фото: freepik
Сотрудники криминальной полиции Павлодарской области совместно с российскими коллегами задержали в городе Грозном 55-летнего мужчину, передает Zakon.kz.

Задержанного подозревают в совершении разбоя 25 лет назад в Павлодаре, сообщили в пресс-службе МВД РК.

По версии следствия, в августе 1998 года в Павлодаре подозреваемый с применением пистолета и топора совершил разбойное нападение на двух братьев и завладел двумя автомобилями Nissan.

После совершения преступления он скрылся.

Ранее в России задержали и экстрадировали в Казахстан подозреваемого в педофилии.

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