Казахстанские полицейские задержали в России подозреваемого в разбое

Сотрудники криминальной полиции Павлодарской области совместно с российскими коллегами задержали в городе Грозном 55-летнего мужчину, передает Zakon.kz.

Задержанного подозревают в совершении разбоя 25 лет назад в Павлодаре, сообщили в пресс-службе МВД РК.

По версии следствия, в августе 1998 года в Павлодаре подозреваемый с применением пистолета и топора совершил разбойное нападение на двух братьев и завладел двумя автомобилями Nissan.

После совершения преступления он скрылся.

Ранее в России задержали и экстрадировали в Казахстан подозреваемого в педофилии.