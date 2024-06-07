Жуткие крики избиваемой женщины сняли на видео: очередная семейная драма в Казахстане

В Алматинской области на видео сняли жесткий семейный скандал, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео указано, что это произошло в селе Шамалган Карасайского района в общежитии. Из окна слышно, что внутри бьют посуду, крушат предметы. Мужчина кричит на женщину из-за потраченных 6 тыс. тенге. Также отчетливо слышны звуки ударов, после которых женщина начинает плакать сильнее.

Комментаторов сильно возмутило произошедшее. Они требуют привлечь семейного дебошира к строгой ответственности, а жене советуют не терпеть.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу полиции Алматинской области. Оказалось, что никто по этому скандалу не вызывал сотрудников.

"Сообщения о факте в полицию не поступало. Для проверки информации по адресу направлен участковый инспектор полиции. Установлено, что между супругами произошла семейная ссора. Избиение мужем женщина отрицает, претензий не имеет и заявление писать отказывается", – прокомментировали в ДП.

Там при этом сообщили, что полицейские собранный по факту причинения легкого вреда здоровью материал направили в суд для принятия решения.

3 июня 2024 года казахстанцев возмутило, что в Павлодаре мужчине, избившему жену, суд вынес лишь предупреждение.