Женщина совершила жесткую посадку на параплане в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области 40-летняя женщина совершила жесткую посадку на параплане, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Каскеленском ущелье, передает пресс-служба МЧС страны. На помощь женщине прибыли спасатели РОСО МЧС и карета скорой медицинской помощи.

Пострадавшую спешно эвакуировали.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище.