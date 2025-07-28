Женщина совершила жесткую посадку на параплане в Алматинской области
Фото: akorda.kz
В Карасайском районе Алматинской области 40-летняя женщина совершила жесткую посадку на параплане, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Каскеленском ущелье, передает пресс-служба МЧС страны. На помощь женщине прибыли спасатели РОСО МЧС и карета скорой медицинской помощи.
Пострадавшую спешно эвакуировали.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище.
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