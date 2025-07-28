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Происшествия

Женщина совершила жесткую посадку на параплане в Алматинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 08:18 Фото: akorda.kz
В Карасайском районе Алматинской области 40-летняя женщина совершила жесткую посадку на параплане, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Каскеленском ущелье, передает пресс-служба МЧС страны. На помощь женщине прибыли спасатели РОСО МЧС и карета скорой медицинской помощи.

Пострадавшую спешно эвакуировали.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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