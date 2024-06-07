Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бегал по дороге и громил машины – 54-летнего хулигана задержали на востоке страны

Мужчина громил машины в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:51 Фото: GoodFon
В Абайской области мужчина бегал по проезжей части и кидал булыжники в машины, сообщает Zakon.kz.

Его поведение сняли на видео. Мужчина успел повредить несколько авто.

В пресс-службе ДП Абайской области сообщили, что инцидент произошел в Аягозском районе.

"6 июня текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина забрасывает камнями проезжающие по дороге машины. В отношении 54-летнего мужчины начато досудебное расследование за грубое нарушение общественного порядка. Все обстоятельства выясняются", – сообщили в полиции.

Похожий инцидент произошел в Уральске. Там мужчина в наркотическом опьянении громил припаркованные авто.

Читайте также

Избиение женщины сняли на видео в Алматинской области
Жуткие крики избиваемой женщины: очередная семейная драма в Казахстане
Казахстанские полицейские задержали в России подозреваемого в разбое
Казахстанские полицейские задержали в России подозреваемого в разбое
Представлялась сотрудницей КНБ и вымогала взятки
Представлялась сотрудницей КНБ и вымогала взятки – в Туркестанской области задержали мошенницу
Ирина Капитанова
Абайская область 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: