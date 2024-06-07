Бегал по дороге и громил машины – 54-летнего хулигана задержали на востоке страны

В Абайской области мужчина бегал по проезжей части и кидал булыжники в машины, сообщает Zakon.kz.

Его поведение сняли на видео. Мужчина успел повредить несколько авто.

В пресс-службе ДП Абайской области сообщили, что инцидент произошел в Аягозском районе.

"6 июня текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина забрасывает камнями проезжающие по дороге машины. В отношении 54-летнего мужчины начато досудебное расследование за грубое нарушение общественного порядка. Все обстоятельства выясняются", – сообщили в полиции.

Похожий инцидент произошел в Уральске. Там мужчина в наркотическом опьянении громил припаркованные авто.