Бегал по дороге и громил машины – 54-летнего хулигана задержали на востоке страны
Фото: GoodFon
В Абайской области мужчина бегал по проезжей части и кидал булыжники в машины, сообщает Zakon.kz.
Его поведение сняли на видео. Мужчина успел повредить несколько авто.
В пресс-службе ДП Абайской области сообщили, что инцидент произошел в Аягозском районе.
"6 июня текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина забрасывает камнями проезжающие по дороге машины. В отношении 54-летнего мужчины начато досудебное расследование за грубое нарушение общественного порядка. Все обстоятельства выясняются", – сообщили в полиции.
Похожий инцидент произошел в Уральске. Там мужчина в наркотическом опьянении громил припаркованные авто.
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