В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли зажатую между дверьми девочку

В Усть-Каменогорске в одном из жилых домов соседи вызвали спасателей на помощь к девочке, которая осталась зажатой между двумя входными дверьми квартиры, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник Специализированного отряда Арнат Касенов постоянно разговаривал, успокаивал напуганного ребенка и одновременно производил демонтаж замка.





Фото: скриншот видео МЧС

Как только дверь благополучно открылась, девочка 2016 года рождения была спасена.





Фото: скриншот видео МЧС

Однако на этом операция не закончилась, за второй дверью в квартире находился брат девочки, которому также была оказана помощь.



Сейчас дети в безопасности, в медицинской помощи они не нуждались.

В связи с чем МЧС рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра.

При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.