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В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли зажатую между дверьми девочку

В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли сажатую между дверьми девочку, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 19:31 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске в одном из жилых домов соседи вызвали спасателей на помощь к девочке, которая осталась зажатой между двумя входными дверьми квартиры, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник Специализированного отряда Арнат Касенов постоянно разговаривал, успокаивал напуганного ребенка и одновременно производил демонтаж замка.

В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли сажатуюмежду дверьми девочку, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 19:31

Фото: скриншот видео МЧС

Как только дверь благополучно открылась, девочка 2016 года рождения была спасена.

В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли сажатуюмежду дверьми девочку, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 19:31

Фото: скриншот видео МЧС

Однако на этом операция не закончилась, за второй дверью в квартире находился брат девочки, которому также была оказана помощь.

Сейчас дети в безопасности, в медицинской помощи они не нуждались.

В связи с чем МЧС рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра.

При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

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МЧС РК Усть-Каменогорск 2024 год Спасатели
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