В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли зажатую между дверьми девочку
Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске в одном из жилых домов соседи вызвали спасателей на помощь к девочке, которая осталась зажатой между двумя входными дверьми квартиры, сообщает Zakon.kz.
Сотрудник Специализированного отряда Арнат Касенов постоянно разговаривал, успокаивал напуганного ребенка и одновременно производил демонтаж замка.
Фото: скриншот видео МЧС
Как только дверь благополучно открылась, девочка 2016 года рождения была спасена.
Фото: скриншот видео МЧС
Однако на этом операция не закончилась, за второй дверью в квартире находился брат девочки, которому также была оказана помощь.
Сейчас дети в безопасности, в медицинской помощи они не нуждались.
В связи с чем МЧС рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра.
При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
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