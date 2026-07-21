Крупный пожар вспыхнул в Алматы: густой дым заметили из разных районов города

В Алматы утром 21 июля 2026 года вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, густой столб черного дыма был виден из разных районов города, передает Zakon.kz.

Как сообщали свидетели, возгорание произошло в Турксибском районе, напротив микрорайона Жулдыз-2, вдоль улицы Лавренева.

По словам очевидцев, дым распространялся в сторону международного аэропорта Алматы.

Некоторые свидетели также утверждали, что на место прибыл сотрудник аэропорта, чтобы установить источник сильного задымления.

Тушение пожара облегчило наличие поблизости нескольких небольших озер. Пожарные использовали воду из них для ликвидации возгорания.

По предварительной информации, площадь пожара составила около 1 300 кв. м. По словам очевидцев, горели изделия из пластика.

На месте происшествия развернут оперативный штаб.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, пожарным удалось спасти от огня рулоны строительной пленки, пластиковую пищевую тару и штукатурную сетку.

По прибытии первых расчетных подразделений МЧС было установлено, что горит одноэтажное складское помещение с находящимися внутри стройматериалами. К этому моменту наблюдалось открытое горение объекта.

"Оперативными действиями всех задействованных служб удалось отстоять от огня значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей, а также предотвратить угрозу распространения пожара на соседние складские помещения и расположенные рядом объекты", – сообщили спасатели.

Фото: ДЧС Алматы

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Ранее стало известно, что на одной из улиц Алматы вспыхнул автомобиль. По счастливой случайности рядом оказались бойцы СОБР.