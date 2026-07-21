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Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в Алматы: густой дым заметили из разных районов города

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53 Фото: Zakon.kz
В Алматы утром 21 июля 2026 года вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, густой столб черного дыма был виден из разных районов города, передает Zakon.kz.

Как сообщали свидетели, возгорание произошло в Турксибском районе, напротив микрорайона Жулдыз-2, вдоль улицы Лавренева.

По словам очевидцев, дым распространялся в сторону международного аэропорта Алматы.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: Zakon.kz

Некоторые свидетели также утверждали, что на место прибыл сотрудник аэропорта, чтобы установить источник сильного задымления.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: Zakon.kz

Тушение пожара облегчило наличие поблизости нескольких небольших озер. Пожарные использовали воду из них для ликвидации возгорания.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, площадь пожара составила около 1 300 кв. м. По словам очевидцев, горели изделия из пластика.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия развернут оперативный штаб.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: Zakon.kz

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, пожарным удалось спасти от огня рулоны строительной пленки, пластиковую пищевую тару и штукатурную сетку.

По прибытии первых расчетных подразделений МЧС было установлено, что горит одноэтажное складское помещение с находящимися внутри стройматериалами. К этому моменту наблюдалось открытое горение объекта.

"Оперативными действиями всех задействованных служб удалось отстоять от огня значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей, а также предотвратить угрозу распространения пожара на соседние складские помещения и расположенные рядом объекты", – сообщили спасатели.

Фото: ДЧС Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: ДЧС Алматы

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ДЧС Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 06:53

Фото: ДЧС Алматы

Ранее стало известно, что на одной из улиц Алматы вспыхнул автомобиль. По счастливой случайности рядом оказались бойцы СОБР.

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Канат Болысбек
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