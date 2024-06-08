Готовность авиапожарной группы проверили в Казахстане

7 июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проверил готовность авиапожарной группы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, глава ведомства также ознакомился со средствами пожаротушения используемыми на тушении лесных пожаров. Помимо этого было представлено практическое применение водосливного устройства типа "Бэмби" на вертолете Н-125.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Объем воды до одной тонны осуществляет пролив длинной до 60 и шириной 5 метров. Другие особенности применения данного типа водосливного устройства заключаются:

в маневренности;

быстром заборе воды;

возможности точечного тушения в режиме висения вертолета.

4 июня в Жамбылской области произошел крупный лесной пожар. Спасателям понадобились сутки для его ликвидации.