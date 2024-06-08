Готовность авиапожарной группы проверили в Казахстане
Фото: пресс-служба МЭПР РК
7 июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проверил готовность авиапожарной группы, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, глава ведомства также ознакомился со средствами пожаротушения используемыми на тушении лесных пожаров. Помимо этого было представлено практическое применение водосливного устройства типа "Бэмби" на вертолете Н-125.
Фото: пресс-служба МЭПР РК
Объем воды до одной тонны осуществляет пролив длинной до 60 и шириной 5 метров. Другие особенности применения данного типа водосливного устройства заключаются:
- в маневренности;
- быстром заборе воды;
- возможности точечного тушения в режиме висения вертолета.
4 июня в Жамбылской области произошел крупный лесной пожар. Спасателям понадобились сутки для его ликвидации.
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