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Законодательство РК

Готовность авиапожарной группы проверили в Казахстане

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 07:17 Фото: пресс-служба МЭПР РК
7 июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проверил готовность авиапожарной группы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, глава ведомства также ознакомился со средствами пожаротушения используемыми на тушении лесных пожаров. Помимо этого было представлено практическое применение водосливного устройства типа "Бэмби" на вертолете Н-125.

Вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 07:17

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Объем воды до одной тонны осуществляет пролив длинной до 60 и шириной 5 метров. Другие особенности применения данного типа водосливного устройства заключаются:

  • в маневренности;
  • быстром заборе воды;
  • возможности точечного тушения в режиме висения вертолета.

4 июня в Жамбылской области произошел крупный лесной пожар. Спасателям понадобились сутки для его ликвидации.

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