В ДТП близ Актау погибли двое школьников

В субботу, 8 июня, на 21 километре у села Акшукур произошло смертельное ДТП с участием школьников, сообщает Zakon.kz.

На момент происшествия в автомобиле находились четыре школьника. В результате аварии погибли двое – 2008 и 2009 годов рождения, пишет местное издание Lada со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной детской больницы.



Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй же в госпитализации не нуждался и был отправлен домой.

В региональном департаменте полиции сообщили, что завели уголовное дело по факту ДТП.

5 июня водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области.

