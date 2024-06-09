Ночные пожары потушили в четырех областях Казахстана

Ночью 9 июня огнеборцы страны ликвидировали пожары в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в Актюбинской области за 26 минут с момента поступления вызова удалось ликвидировать возгорание гаража на территории многоквартирного жилого дома района "Астана".

А в Карасайском районе Алматинской области на 35 км автодороги областного значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" произошло загорание легкового автомобиля. Огнеборцы ликвидировали пожар за 34 минуты с момента вызова.

Еще один пожар случился в селе Туздыбастау Талгарского района. Там горел частный жилой дом площадью 130 кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В свою очередь огнеборцы ВКО потушили горевшую баню. Пожар случился на территории одного из частных жилых домов города Серебрянск.

На территории одного из частных жилых домов города Талдыкорган произошло загорание хозяйственной постройки. Пожар на площади 84 кв. м ликвидирован за 21 минуту с момента вызова.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Благодаря слаженным и оперативным действиям по всем происшествиям удалось избежать человеческих жертв. Причины возгораний устанавливаются.

7 июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проверил готовность авиапожарной группы.