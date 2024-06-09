Четыре человека спасли при пожаре в Акмолинской области

Фото: скриншот видео

В одной из квартир многоквартирного жилого дома в Щучинске произошел пожар на площади 12 кв. м. Пожарным пришлось экстренно эвакуировать людей из-за сильного задымления, сообщает Zakon.kz.

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