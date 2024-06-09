Четыре человека спасли при пожаре в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
В одной из квартир многоквартирного жилого дома в Щучинске произошел пожар на площади 12 кв. м. Пожарным пришлось экстренно эвакуировать людей из-за сильного задымления, сообщает Zakon.kz.
Спасатели с помощью трехколенной лестницы спасли трех жителей, одного человека вытащили из дыма с помощью лестничного марша.
Спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи.
"Благодаря оперативным и умелым действиям силами ДЧС горение ликвидировано за 22 минут с момента вызова". ДЧС Акмолинской области
Участвовавшие в спасательной операции: Асет Жолдасбаев, командир отделения; Аманжол Шырылдаков, старший пожарный спасатель; Данияр Оразалин, пожарный спасатель СПЧ-6 отряда г. Щучинск.
6 июня в Атырау спасли младенца, который остался в задымленной квартире.
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