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Четыре человека спасли при пожаре в Акмолинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 14:14 Фото: скриншот видео
В одной из квартир многоквартирного жилого дома в Щучинске произошел пожар на площади 12 кв. м. Пожарным пришлось экстренно эвакуировать людей из-за сильного задымления, сообщает Zakon.kz.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы спасли трех жителей, одного человека вытащили из дыма с помощью лестничного марша.


Спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Благодаря оперативным и умелым действиям силами ДЧС горение ликвидировано за 22 минут с момента вызова". ДЧС Акмолинской области

Участвовавшие в спасательной операции: Асет Жолдасбаев, командир отделения; Аманжол Шырылдаков, старший пожарный спасатель; Данияр Оразалин, пожарный спасатель СПЧ-6 отряда г. Щучинск.

6 июня в Атырау спасли младенца, который остался в задымленной квартире.

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